В Подмосковье с начала года почётными донорами стали более 230 человек
Звание «Почётный донор» за первый квартал текущего года получили 234 жителя Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Почётными донорами становятся люди, на счету которых несколько десятков донаций крови и её компонентов.
«В этом году нагрудный знак «Почётный донор России» получили 234 человека, а в прошлом году — 700 человек. Всего в Московской области почётными донорами являются более 28 тысяч человек. Для них в регионе предусмотрены меры поддержки», — отметил Игорь Брынцалов.Почётные доноры имеют право уходить в отпуск в удобное для них время, пользоваться льготными путёвками в санаторий, бесплатно ездить на подмосковном и столичном общественном транспорте и на электричках и пр.