В Подмосковье с начала года почётными донорами стали более 230 человек

20 апреля 2026, 11:54

Звание «Почётный донор» за первый квартал текущего года получили 234 жителя Московской области. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Почётными донорами становятся люди, на счету которых несколько десятков донаций крови и её компонентов.





«В этом году нагрудный знак «Почётный донор России» получили 234 человека, а в прошлом году — 700 человек. Всего в Московской области почётными донорами являются более 28 тысяч человек. Для них в регионе предусмотрены меры поддержки», — отметил Игорь Брынцалов.