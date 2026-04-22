«Не обязанность»: Диетолог развеял миф о вредных продуктах

22 апреля 2026, 10:35

Диетолог Пристанский: неполезных продуктов не бывает

В США представили новые, кардинально обновленные диетические рекомендации, которые фактически «перевернули» традиционную пищевую пирамиду. Однако специалисты стали выступать против такого переворота.





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что пирамида питания — условность, но у каждого специалиста она своя. Всё зависит от личных аллергий, веса, спортивных целей и даже настроения.





«Эта новость нужна была, чтобы создать прецедент, раскрутить тему. А по факту: сколько съели — столько и потратили. Всё остальное — в жир», — сказал он.

«Если не хотите завтракать — не завтракайте. Если наелись — не доедайте. Если невкусно — выбросите. Еда — это социализация и удовольствие, а не обязанность. За 4 часа до сна — никаких углеводов — только белок. Так вы уберете несколько злополучных килограммов и будете спать крепче», — отметил Пристанский.