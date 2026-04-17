«Вредных продуктов нет»: Диетолог рассказала, как питаться без качелей, запретов и чувства вины

17 апреля 2026, 16:23

Диетолог Дианова: вредных продуктов не бывает, важно качество

Можно ли есть тортики, пироженки и даже фастфуд, оставаясь здоровым? Да, если не превращать жизнь в череду диет и срывов.





Диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что главное — не то, что вы едите, а то, как вы это встраиваете в жизнь.





«В моём понимании абсолютно вредных продуктов нет. Есть только один — алкоголь. Он в любых дозах вреден. Всё остальное — неважно. Даже майонез можно, если его равномерно размазать», — сказала она.

«Три-четыре раза в неделю один приём пищи может быть таким. Для женщин самое простое: пироженка, кусочек тортика на полдник с кофе. К тортику я бы всегда добавляла кусочек белка и пару орешков — даже если десерт калорийный. Это работает как полировка машины: мы не можем сделать ее без мытья. Мытьё машины — это полноценный обед, а конфетка после него не даст высокого скачка глюкозы», — поделилась Дианова.

«Периодически проходите чекап, чтобы спокойно жить и не переживать», — порекомендовала она.

