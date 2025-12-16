Поддержку промышленности в Московской области увеличат почти на треть

16 декабря 2025, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Власти Подмосковья планируют увеличить в 2026 году финансовую поддержку промышленности более чем на 30%. Об этом объявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





По словам зампреда, сегодня работа промышленников в Подмосковье направлена на достижение технологического суверенитета в важнейших отраслях.

«В следующем году Московская область планирует выделить более 1,4 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий. Это на 32,2% больше, чем было предусмотрено в текущем году», – уточнила зампред на пресс-конференции по подведению итогов года.