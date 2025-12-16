Поддержку промышленности в Московской области увеличат почти на треть
Власти Подмосковья планируют увеличить в 2026 году финансовую поддержку промышленности более чем на 30%. Об этом объявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По словам зампреда, сегодня работа промышленников в Подмосковье направлена на достижение технологического суверенитета в важнейших отраслях.
«В следующем году Московская область планирует выделить более 1,4 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий. Это на 32,2% больше, чем было предусмотрено в текущем году», – уточнила зампред на пресс-конференции по подведению итогов года.Как напомнила Зиновьева, в регионе с 2016 года выдают субсидию на создание объектов инженерной инфраструктуры. За это время промпредприятия Подмосковья получили 68 субсидий на 4,8 млрд рублей.
Она добавила, что в регионе на разных стадиях реализации находится более 450 проектов технологического суверенитета. Под 220 проектов инвесторам предоставили землю на льготных условиях.