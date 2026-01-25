Россиянам раскрыли, за что дачники могут получить штраф в 2026 году

25 января 2026, 17:11

Фото: Istock/krblokhin

Владельцы дачных участков могут получить штрафы по ряду статей КоАП РФ. Об этом сообщил юрист Илья Русяев.





В беседе с «RT» Русяев пояснил, что теперь за мусор на участке грозит штраф 2–3 тысячи рублей, а при загрязнении почвы — до пяти тысяч. По словам эксперта, за самозахват земли могут оштрафовать на 1–1,5% кадастровой стоимости, но не менее пяти тысяч рублей.



Использование надела не по назначению, например, под склад, влечёт штраф 0,5–1% кадастровой стоимости (минимум 10 тыс. руб.).

«За неиспользование участка в установленный законом срок возьмут 1—1,5% кадастровой стоимости, минимум 20 тыс.», — добавил Русяев.