Россиянам раскрыли, за что дачники могут получить штраф в 2026 году
Владельцы дачных участков могут получить штрафы по ряду статей КоАП РФ. Об этом сообщил юрист Илья Русяев.
В беседе с «RT» Русяев пояснил, что теперь за мусор на участке грозит штраф 2–3 тысячи рублей, а при загрязнении почвы — до пяти тысяч. По словам эксперта, за самозахват земли могут оштрафовать на 1–1,5% кадастровой стоимости, но не менее пяти тысяч рублей.
Использование надела не по назначению, например, под склад, влечёт штраф 0,5–1% кадастровой стоимости (минимум 10 тыс. руб.).
«За неиспользование участка в установленный законом срок возьмут 1—1,5% кадастровой стоимости, минимум 20 тыс.», — добавил Русяев.Юрист отметил, что сорняки грозят штрафом до 500 рублей. Наказуема и скважина без лицензии (3–5 тыс. руб.), самовольная врезка в коммуникации (10–15 тыс. руб.) и незаконное подключение к энергоресурсам (10–15 тыс. руб., при повторе — до 30 тыс.).