Садоводам назвали опасные симптомы после работы в огороде

06 мая 2026, 18:51

Кардиолог Богунович: Работа на огороде может вызвать проблемы со здоровьем

Фото: iStock/AlexTN

Работа на грядках после на майских праздниках может привести к неприятным последствиям для здоровья. Об этом врач-кардиолог, заместитель главного врача клиники «Интермедцентр» Бранислав Богунович.





Он уточнил, что в группе риска находятся пожилые люди, а также пациенты с гипертонией, нарушением сердечного ритма, болезнями суставов и позвоночника. Кроме того, врач отметил, что при артрозах и других поражениях суставов работа на участке является слишком тяжелой.





«Работа на открытом солнце тоже связана с рисками. Перегрев может проявляться головной болью, головокружением, слабостью и общим ухудшением самочувствия. В таких условиях важно избегать работы в самые жаркие часы дня, носить головные уборы и выбирать легкую, дышащую одежду», — отметил Богунович в разговоре с «Известиями».

«Такое состояние может развиться не только под палящим солнцем на пляже. Нередко оно случается в душном транспорте, плохо проветриваемом помещении, автомобиле или во время физической активности в жару», — пояснила врач.