Садоводам назвали опасные симптомы после работы в огороде
Кардиолог Богунович: Работа на огороде может вызвать проблемы со здоровьем
Работа на грядках после на майских праздниках может привести к неприятным последствиям для здоровья. Об этом врач-кардиолог, заместитель главного врача клиники «Интермедцентр» Бранислав Богунович.
Он уточнил, что в группе риска находятся пожилые люди, а также пациенты с гипертонией, нарушением сердечного ритма, болезнями суставов и позвоночника. Кроме того, врач отметил, что при артрозах и других поражениях суставов работа на участке является слишком тяжелой.
«Работа на открытом солнце тоже связана с рисками. Перегрев может проявляться головной болью, головокружением, слабостью и общим ухудшением самочувствия. В таких условиях важно избегать работы в самые жаркие часы дня, носить головные уборы и выбирать легкую, дышащую одежду», — отметил Богунович в разговоре с «Известиями».
В случае проявления резкой слабости, скачков давления, головокружения, учащенного сердцебиения или одышки, эксперт порекомендовал прекратить все работы на участке.
Тем временем врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина подчеркнула в беседе с RT, что перегрев может начаться незаметно и привести к серьезным последствиям для здоровья.
«Такое состояние может развиться не только под палящим солнцем на пляже. Нередко оно случается в душном транспорте, плохо проветриваемом помещении, автомобиле или во время физической активности в жару», — пояснила врач.
Специалист добавила, что первые признаки перегрева похожи на обычную усталость. Так, появляется слабость, сонливость, жажда, сухость во рту и головокружение. Далее могут развиваться более тревожные симптомы. Уланкина посоветовала перейти в прохладное место, выпить воды, снять лишнюю одежду и постараться охладить тело.