Биолог предупредила о связи низкого ферритина с тревогой и бессонницей
Нехватка ферритина способна отражаться на эмоциональном состоянии и качестве сна. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина сообщила, что дефицит этого белка нередко сопровождают раздражительность, тревожность и признаки депрессии.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила: ферритин формирует запасы железа в организме. При низких значениях ткани получают меньше необходимого элемента, а мозг может испытывать кислородное голодание.
Железо участвует в работе ферментов, отвечающих за выработку нейромедиаторов, связанных с настроением и эмоциональной устойчивостью. Поэтому проблема порой проявляется прежде всего через психологическое самочувствие, а не выраженную физическую слабость.
По словам Лялиной, для поддержания стабильного настроения уровень ферритина желательно держать не ниже 30. Эксперт добавила, что ориентиром может служить показатель, примерно соответствующий массе тела человека.
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