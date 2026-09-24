Биолог предупредила о связи низкого ферритина с тревогой и бессонницей

24 сентября 2026, 15:15

Биолог Лялина: дефицит ферритина вызывает депрессию и тревожность

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Нехватка ферритина способна отражаться на эмоциональном состоянии и качестве сна. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина сообщила, что дефицит этого белка нередко сопровождают раздражительность, тревожность и признаки депрессии.