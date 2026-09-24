Рыбный запах в интимной зоне назвали поводом для визита к врачу

24 сентября 2026, 07:43

Гинеколог Каплина: рыбный запах от гениталий указывает на нарушение микрофлоры

Фото: iStock/peakSTOCK

Гинеколог Ольга Каплина призвала женщин не игнорировать рыбный запах от гениталий и записаться на прием к специалисту при появлении такого симптома. Врач отметила, что он может указывать на нарушения микрофлоры или инфекционный процесс. Об этом она написала в своем Telegram-канале.