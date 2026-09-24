Достижения.рф

Рыбный запах в интимной зоне назвали поводом для визита к врачу

Гинеколог Каплина: рыбный запах от гениталий указывает на нарушение микрофлоры
Фото: iStock/peakSTOCK

Гинеколог Ольга Каплина призвала женщин не игнорировать рыбный запах от гениталий и записаться на прием к специалисту при появлении такого симптома. Врач отметила, что он может указывать на нарушения микрофлоры или инфекционный процесс. Об этом она написала в своем Telegram-канале.



Насторожить должны и изменения выделений. Медицинская консультация нужна при сером, желтом или желто-зеленом оттенке, заметном увеличении объема, пенистой либо творожистой структуре. Поводом для обследования станут зуд, жжение, раздражение, болезненность при сексе и неприятные ощущения во время мочеиспускания.

При этом сами по себе вагинальные выделения не свидетельствуют о заболевании, подчеркнула врач. В норме они имеют прозрачный или белый цвет и не отличаются резким неприятным ароматом. Их объем и густота зависят от фазы менструального цикла.

Каплина пояснила, что в середине цикла секрет нередко становится более обильным и напоминает яичный белок. Такая особенность связана с гормональной перестройкой перед овуляцией и не требует лечения.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0