Рыбный запах в интимной зоне назвали поводом для визита к врачу
Гинеколог Ольга Каплина призвала женщин не игнорировать рыбный запах от гениталий и записаться на прием к специалисту при появлении такого симптома. Врач отметила, что он может указывать на нарушения микрофлоры или инфекционный процесс. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Насторожить должны и изменения выделений. Медицинская консультация нужна при сером, желтом или желто-зеленом оттенке, заметном увеличении объема, пенистой либо творожистой структуре. Поводом для обследования станут зуд, жжение, раздражение, болезненность при сексе и неприятные ощущения во время мочеиспускания.
При этом сами по себе вагинальные выделения не свидетельствуют о заболевании, подчеркнула врач. В норме они имеют прозрачный или белый цвет и не отличаются резким неприятным ароматом. Их объем и густота зависят от фазы менструального цикла.
Каплина пояснила, что в середине цикла секрет нередко становится более обильным и напоминает яичный белок. Такая особенность связана с гормональной перестройкой перед овуляцией и не требует лечения.
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