«Не оставляйте голову в тумбочке»: Россиян предупредили, как не дать себя обмануть в «чёрную пятницу»

09 ноября 2026, 16:03

Маркетолог Березин: в «чёрную пятницу» нужно покупать в проверенных магазинах

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Ноябрь традиционно считается главным месяцем для шопоголиков: ритейлеры готовятся к масштабным распродажам, а кульминацией станет «черная пятница». Однако, по мнению специалистов, распродажи — это не всегда настоящие скидки: продавцы часто избавляются от моделей прошлых лет и товаров с истекающим сроком годности. Можно ли обывателю отличить реальную выгоду от ловушки?





Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с «Радио 1» заявил, что пользоваться скидками можно, если соблюдать одно железное правило.





«Чёрная пятница и 11.11 — не новость: они идут с 2013–2015 годов, и те, кто разобрался, как это работает, давно пользуются. Главный принцип — не приходить в ажиотаж туда, где вы новичок. То есть если вы никогда не покупали на каком-то маркетплейсе, не надо туда соваться, иначе можно облажаться», — предупредил он.

«Нельзя оставлять голову в тумбочке. Если вы предыдущие пять лет покупали в выбранном магазине, и вас там ни разу не обманули, то это самый проверенный способ», — отметил Березин.

«Купить наушники за рубль реально, но плата за это — время и усидчивость», — подчеркнул маркетолог.