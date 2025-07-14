Туристы устроили драку в Сочи из-за скидки на канатную дорогу
Туристы устроили драку в Сочи из-за скидки на канатную дорогу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Люди выстроились в гигантскую очередь после того, как стоимость подъемов на день сделали за 100 рублей вместо 2000. Туристы часами ждали прохода на жаре.
По словам очевидцев, рядом продавали алкоголь и некоторые воспользовались этой возможностью и приобрели напитки. Спустя некоторое время в очереди завязалась драка.
Больше всего пострадала женщина. Пьяный мужчина нанес ей несколько ударов. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
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