Маркетолог объяснила, когда скидка на сезонной распродаже не приносит выгоды

21 октября 2026, 03:17

Маркетолог Любарская: В сезон распродаж скидка на ценнике не всегда означает экономию

Фото: iStock/wikoski

В России начинается сезон распродаж, но яркие ценники, обещающие выгодную покупку, не всегда означают реальную экономию. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала маркетолог и бренд-стратег Анастасия Любарская.