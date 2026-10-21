Маркетолог объяснила, когда скидка на сезонной распродаже не приносит выгоды
В России начинается сезон распродаж, но яркие ценники, обещающие выгодную покупку, не всегда означают реальную экономию. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала маркетолог и бренд-стратег Анастасия Любарская.
Она отметила, что сама по себе величина скидки (например, «−40%») ни о чем не говорит. Магазин все еще может продавать товар не дешевле его обычной рыночной стоимости.
Нужно сравнивать итоговую цену и условия сделки, а не полагаться на громкий процент на витрине. Лучше всего смотреть на динамику и историю стоимости товара: перед периодами «выгодных предложений» цена могла вырасти вместе со спросом.
Любарская советует сначала понять логику акции. В разгар сезона скидка чаще привлекает покупателя, а настоящая распродажа остатков начинается при смене коллекции или необходимости освободить склад. Также стоит посчитать стоимость покупки «под ключ» — с доставкой, сборкой и монтажом — и убедиться, что сравниваются одинаковые товары, а не прошлогодняя модель или неполная комплектация.
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