Маркетолог Ардатов назвал дедлайны скидок причиной лишних трат
Руководитель брендового SMM платформы «Умскул» Андрей Ардатов заявил, что распродажи подталкивают покупателей увеличивать расходы из-за страха пропустить привлекательную цену. Решение часто принимают под влиянием азарта и ограниченного срока акции.
В беседе с NEWS.ru маркетолог пояснил, что продавцы используют короткие периоды скидок как психологический стимул. В обычной ситуации человек способен надолго отложить покупку, однако финальный день распродажи заставляет действовать немедленно.
«Первое, что побуждает тратить больше, — это азарт и боязнь упустить выгоду. Четкие дедлайны и ограниченные по времени акции используются как триггер. Если вне распродажи покупку нередко откладывают на долгий срок, то в период скидок в 90% случаев товар приобретают в последний день», — сказал Ардатов.
Специалист связал импульсивный шопинг с привычкой быстро реагировать на предложения и отсутствием долгосрочного планирования. Покупатель оценивает выгоду в моменте и реже задумывается о конечной сумме расходов.
Ардатов привел пример: вместо одной вещи за 3 тыс. рублей человек выбирает две за 4 тыс. рублей. Такая покупка кажется экономной, хотя траты растут. Наличие двух товаров при высокой цене создает ощущение выигрыша, заключил маркетолог.