Маркетолог Ардатов назвал дедлайны скидок причиной лишних трат

09 октября 2026, 07:32

Фото: iStock/AnnaStills

Руководитель брендового SMM платформы «Умскул» Андрей Ардатов заявил, что распродажи подталкивают покупателей увеличивать расходы из-за страха пропустить привлекательную цену. Решение часто принимают под влиянием азарта и ограниченного срока акции.





В беседе с NEWS.ru маркетолог пояснил, что продавцы используют короткие периоды скидок как психологический стимул. В обычной ситуации человек способен надолго отложить покупку, однако финальный день распродажи заставляет действовать немедленно.





«Первое, что побуждает тратить больше, — это азарт и боязнь упустить выгоду. Четкие дедлайны и ограниченные по времени акции используются как триггер. Если вне распродажи покупку нередко откладывают на долгий срок, то в период скидок в 90% случаев товар приобретают в последний день», — сказал Ардатов.