«Не отменяет ваших прав»: Адвокат рассказал, как вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста и в каких случаях это невозможно

27 августа 2026, 18:52

Адвокат Воропаев: деньги за билеты на Канье вернуть можно при некоторых условиях

Канье Уэст (Фото: кадр из фильма «Jeen-yuhs: трилогия Канье» (2022)

«Газпром Арена» сообщила, что не является организатором концертов американского рэпера Канье Уэста (Ye) и не подписывала договор на аренду стадиона. Выступление в России одной из самых популярных и скандальных мировых звезд был анонсирован за неделю до этого, и практически все билеты на него уже были раскуплены. Дальнейшая судьба концерта американского артиста пока неизвестна.





Член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что вернуть билеты можно, но при разных условиях. Всё зависит от того, когда вы купили билет и будет ли концерт официально отменён.





«Основной закон, который тут применим – статья 52.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре. Она прямо устанавливает: при отмене, переносе, замене исполнителя или изменении места проведения мероприятия зритель имеет право на полный возврат номинальной стоимости билета. Эта норма императивна – её нельзя отменить условиями оферты, даже если билет продавался как "невозвратный" (акционные билеты 14–23 августа – не исключение)», – отметил он.

«Вне зависимости от основания, первое действие – письменная претензия организатору. В нашем случае это Say Agency (именно он указан организатором). К заявлению обязательно приложите копии билета и чека об оплате, а также свои банковские реквизиты. Если билет куплен через билетный сервис, но в документах продавцом значится организатор – обращаться нужно именно к нему; посредник не несёт конечной ответственности, если иное не предусмотрено договором. Если организатор не отвечает или отказывает, вы вправе обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение прав потребителя. Последняя инстанция – суд (мировой – до 100 тыс. рублей). При этом важно сохранить все чеки, скриншоты, переписку – они станут доказательствами», – посоветовал Воропаев.

«Для акционных билетов (приобретённых 14–23 августа) – сейчас возврат невозможен, поскольку оферта исключает добровольный возврат, и закон в данном случае не защищает покупателя, если отмена не произошла. Вам остаётся ждать официального решения организатора: если концерт отменят или перенесут – вы получите все деньги по статье 52.1. Если же официальной отмены не последует, а вы просто передумаете, – вернуть ничего не удастся», – объяснил адвокат.