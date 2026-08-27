«Дело темное»: SHAMAN о причастности Мизулиной к отмене концертов Канье Уэста
SHAMAN назвал «темным делом» отмену концертов Канье Уэста в Петербурге
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, коротко высказался о возможной отмене концертов американского рэпера Канье Уэста в России. Его комментарий приводит МУЗ-ТВ.
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«Там дело темное, ждем выяснений», — сказал он.До этого общественница намекнула на свою роль в отмене выступлений музыканта в Санкт-Петербурге. Она также называла его поклонником Адольфа Гитлера и выражала надежду, что исполнитель не приедет в нацистской символике в город, переживший блокаду.