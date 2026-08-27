«Дело темное»: SHAMAN о причастности Мизулиной к отмене концертов Канье Уэста

27 августа 2026, 15:34

SHAMAN назвал «темным делом» отмену концертов Канье Уэста в Петербурге

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм/shaman_channel)

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, коротко высказался о возможной отмене концертов американского рэпера Канье Уэста в России. Его комментарий приводит МУЗ-ТВ.





На международном конкурсе «Новая волна» певец не стал отвечать на вопрос о причастности к ситуации его жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной

«Там дело темное, ждем выяснений», — сказал он.