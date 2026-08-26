В Госдуме увидели в Канье Уэсте оружие против фейков Запада
Депутат Милонов: концерт Уэста поможет разрушить стереотипы Запада о России
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в поддержку американского рэпера Канье Уэста, запланированное выступление которого в Петербурге ожидается осенью.
В беседе с Общественной Службой Новостей парламентарий заявил, что запрещать выступление артиста нельзя. Политик отметил абсурдность ситуации: организаторы громко анонсируют событие, затем пытаются его отменить, а место проведения до сих пор остаётся неясным. Милонов призвал Минкульт внести ясность для зрителей.
«Через Уэста мы можем показать тем же американцам, что такое Россия. Потому что у многих в головах засела идея о том, что мы тут все дикие варвары и у нас бродят медведи в самом сердце столицы. Для нас это возможность показать, что всё, что показывает западная пропаганда своим зрителям, — фейк и вранье», — подчеркнул депутат.При этом, как отметил парламентарий, сам рэпер не пытается порочить честь РФ, в отличие от коллег, отказавшихся от туров по стране.