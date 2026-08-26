В Госдуме увидели в Канье Уэсте оружие против фейков Запада

26 августа 2026, 16:36

Депутат Милонов: концерт Уэста поможет разрушить стереотипы Запада о России

Канье Уэст (Фото: кадр из клипа «I Love It»)

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в поддержку американского рэпера Канье Уэста, запланированное выступление которого в Петербурге ожидается осенью.





В беседе с Общественной Службой Новостей парламентарий заявил, что запрещать выступление артиста нельзя. Политик отметил абсурдность ситуации: организаторы громко анонсируют событие, затем пытаются его отменить, а место проведения до сих пор остаётся неясным. Милонов призвал Минкульт внести ясность для зрителей.

«Через Уэста мы можем показать тем же американцам, что такое Россия. Потому что у многих в головах засела идея о том, что мы тут все дикие варвары и у нас бродят медведи в самом сердце столицы. Для нас это возможность показать, что всё, что показывает западная пропаганда своим зрителям, — фейк и вранье», — подчеркнул депутат.