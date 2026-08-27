27 августа 2026, 17:13

Пригожин посчитал позором возможную отмену выступления Уэста в России

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что отмена выступления американского рэпера Канье Уэста станет серьезным репутационным ударом для страны. Об этом стало известно 27 августа.





По его словам, визит столь масштабной западной звезды — событие уникальное для России за последние годы, и организаторы обязаны использовать этот шанс, чтобы продемонстрировать способность принимать артистов мирового уровня. Спикера цитирует Общественная Служба Новостей.





«Это не только репутационный урон для наших компаний,но еще и большой позор для нашей страны», — сказал Пригожин.