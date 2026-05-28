«Не отразится на фигуре»: Диетолог раскрыла секрет летнего рациона
Диетолог Говорушко: газированные напитки лучше заменить водой с лимоном и мятой
Летом хочется лёгкости и свежести, но это не значит, что нужно отказываться от мяса или переходить на одни огурцы. Как совместить сезонные овощи, шашлык и при этом не перегрузить желудок? И главное — чем утолить жажду, чтобы не купить вредную газировку?
Специалист по снижению веса Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» дала конкретные советы по составлению меню, а также объяснила, почему холодные супы — это лучший друг худеющих, но с одной оговоркой.
«Природа не создала несочетаемых продуктов. Мы сами делаем их такими, когда заталкиваем всё в пироги с промышленными консервантами. Летом прекрасно работает связка: шашлык (мясо) и салатик (редиска, огурчики, перец). Рыба на гриле с овощами — пожалуйста!» — отметила эксперт.
По словам собеседницы, овощи практически не имеют калорий, однако чтобы переварить некоторых из них, организм тратит много энергии.
«Белок убирать из рациона ни в коем случае нельзя. Хотите холодный суп (окрошку или свекольник на воде) — добавьте туда кусочек мяса. Белок — это строительный материал», — посоветовала Говорушко.
Она добавила, что холодные газированные напитки лучше заменить на воду.
«Положите туда лимон, листочки мяты или огурец. Это не компот, но у воды появится вкус, который никак не отразится на фигуре», — резюмировала Говорушко.