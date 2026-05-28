«Не отразится на фигуре»: Диетолог раскрыла секрет летнего рациона

28 мая 2026, 11:56

Диетолог Говорушко: газированные напитки лучше заменить водой с лимоном и мятой

Фото: iStock/etorres69

Летом хочется лёгкости и свежести, но это не значит, что нужно отказываться от мяса или переходить на одни огурцы. Как совместить сезонные овощи, шашлык и при этом не перегрузить желудок? И главное — чем утолить жажду, чтобы не купить вредную газировку?





Специалист по снижению веса Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» дала конкретные советы по составлению меню, а также объяснила, почему холодные супы — это лучший друг худеющих, но с одной оговоркой.





«Природа не создала несочетаемых продуктов. Мы сами делаем их такими, когда заталкиваем всё в пироги с промышленными консервантами. Летом прекрасно работает связка: шашлык (мясо) и салатик (редиска, огурчики, перец). Рыба на гриле с овощами — пожалуйста!» — отметила эксперт.

«Белок убирать из рациона ни в коем случае нельзя. Хотите холодный суп (окрошку или свекольник на воде) — добавьте туда кусочек мяса. Белок — это строительный материал», — посоветовала Говорушко.

«Положите туда лимон, листочки мяты или огурец. Это не компот, но у воды появится вкус, который никак не отразится на фигуре», — резюмировала Говорушко.