«Не паниковать»: Автоэксперт объяснил, что на самом деле убивает автомобиль, когда едешь с пустым баком

09 июля 2026, 18:05

Автоэксперт Васильев: езда с пустым баком рушит авто изнутри

Фото: iStock/igoriss

Мигающий значок бензоколонки на панели приборов — это не просто повод для стресса и риск остаться на обочине. Для современных автомобилей это сигнал о том, что вы начинаете медленно, но верно изнашивать один из самых дорогих компонентов топливной системы.





Автоэксперт, кандидат технических наук Егор Васильев в беседе с «Радио 1» подробно объяснил, что многие водители считают главной проблемой пустого бака лишь необходимость вызова эвакуатора. Однако куда серьезнее — внутренние повреждения автомобиля.





«В современных автомобилях используется так называемый погружной насос, который работает непосредственно в баке. Самое важное — бензин используется как охлаждение и, в каком-то смысле, как смазка для самого бензонасоса. Если топлива становится совсем мало, бензонасос начинает работать вхолостую, гоняя по системе воздух. Ему становится плохо, а система завоздушивается», — сказал он.

«В старых дизелях система очень легко завоздушивается, и ТНВД перестаёт эффективно работать. Для того чтобы выгнать воздух, приходится долго страдать и мучиться. Если у вас еще и аккумулятор не в идеале, это может закончиться тем, что автомобиль больше никуда не поедет», — предупредил эксперт.

«Если красная лампа уже загорелась, а заправка еще далеко, главная задача — не паниковать, а переключить машину в режим максимальной экономии. Стараемся активно не ускоряться. Если у нас механическая коробка, переключаемся сразу на повышенные передачи. Чем выше, тем лучше, главное, чтобы мотор еще тянул. На старых автоматах включаем зимний режим — машина будет реагировать на газ менее активно. На современных авто активируем режим "Эко"», — отметил Васильев.