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Машина сбила семилетнего мальчика на Сахалине

Семилетний мальчик пострадал в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Фото: istockphoto/z1b

В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом стало известно 7 июля.



Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, инцидент зафиксировали у одного из домов. По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем Toyota Corolla Axio совершила наезд на несовершеннолетнего.

Ребенок, управляя самокатом, неожиданно выехал на проезжую часть из-за стоявшего рядом автомобиля. В результате аварии мальчик получил травмы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Никита Кротов

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