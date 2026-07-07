Машина сбила семилетнего мальчика на Сахалине
Семилетний мальчик пострадал в результате ДТП в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом стало известно 7 июля.
Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, инцидент зафиксировали у одного из домов. По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем Toyota Corolla Axio совершила наезд на несовершеннолетнего.
Ребенок, управляя самокатом, неожиданно выехал на проезжую часть из-за стоявшего рядом автомобиля. В результате аварии мальчик получил травмы.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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