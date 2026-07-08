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В Новой Москве автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе

Фото: Istock/eugenesergeev

В Новой Москве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребёнка. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Инцидент произошёл днём 8 июля. По предварительным сведениям, водитель белой иномарки совершил наезд на мальчика, возраст которого очевидцы оценили в 12–14 лет. Ребёнок пересекал проезжую часть по обозначенной «зебре», когда машина совершила наезд.

Очевидцы сообщили, что за рулём автомобиля находилась девушка. Медики прибыли на место происшествия и оказали пострадавшему первую помощь. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее на севере Москвы произошло серьёзное ДТП с участием внедорожника. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.

Ольга Щелокова

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