В Новой Москве автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе
В Новой Москве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребёнка. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл днём 8 июля. По предварительным сведениям, водитель белой иномарки совершил наезд на мальчика, возраст которого очевидцы оценили в 12–14 лет. Ребёнок пересекал проезжую часть по обозначенной «зебре», когда машина совершила наезд.
Очевидцы сообщили, что за рулём автомобиля находилась девушка. Медики прибыли на место происшествия и оказали пострадавшему первую помощь. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее на севере Москвы произошло серьёзное ДТП с участием внедорожника. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.
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