«Не принимать необдуманных решений»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 3 по 9 ноября
Полнолуние в Тельце, которое состоится 5 ноября, предупреждает о том, что не надо принимать бесповоротных и необдуманных решений. План и целеустремлённость предпочтительнее действий сгоряча. Надо быть оптимистичными и добрыми. Благоприятно справедливо хвалить окружающих, а также отмечать и свои достижения, заслуги. Добровольное участие в помощи близким высоко оценится. Отзывчивость и доброту лучше проявлять от всей души, искренне. В домашней обстановке надо навести уют и чистоту. Хорошо слушать спокойную музыку, звуки природы. С вниманием надо отнестись к домашним животным и растением. Для заботы и опеки за ними наступает хороший период.
В сфере финансов надо стремиться к стабильности и безопасности. В сфере карьеры надо избегать непредсказуемости и неторопливо, без риска реагировать на меняющиеся обстоятельства. Надо набраться уверенности и более надёжной позиции. В любви важна гармония, равновесие и разумная щедрость. Большие траты на подарки надо тщательно продумать.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо быть внимательнее и сосредоточенней на важных вопросах. Ему необходимо запастись фактами.
Тельцу полезно встречаться с друзьями, знакомиться с новыми людьми и быть активными. Его обаяние расположит собеседников.
Близнецам важны духовные ценности во взаимоотношениях. Им нужно направить силы на саморазвитие и самосовершенствование.
Раку поможет сила воли и вера в себя. Оптимизм поспособствует успеху и достижению новых высот.
Льву надо исключить перенапряжение, ему желательно своевременно отдыхать. Свои силы на решение вопросов надо распределять на основе собственных приоритетов.
Деве важно прислушаться к интуиции для того, чтобы не упустить подходящий момент для активных действий. Её чувства и ощущения не подведут.
Весам необходимо соизмерять свои желания со своими возможностями. Им не желательно на этой неделе браться за то, что трудно выполнимо.
Скорпиону нужно оказать помощь и поддержку своим единомышленникам, коллегам, друзьям. Новые перспективы откроются благодаря взаимодействию с окружающими.
Стрелец будет активным и направит свою энергию на обновление своей жизни. Смелость и решительность дадут хороший результат.
Козерогу настойчивость, напористость и деловая хватка поспособствуют продвижению. Его будут воспринимать как лидера и поддержат во всём.
Водолею нужно заранее взвесить все «за» и «против». Брать на себя ответственность надо по своим силам.
Рыбам хорошо выходить в свет и быть на виду. Они станут популярнее и успешнее.
Читайте также: