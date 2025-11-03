«Не принимать необдуманных решений»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 3 по 9 ноября

03 ноября 2025, 16:15

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

Полнолуние в Тельце, которое состоится 5 ноября, предупреждает о том, что не надо принимать бесповоротных и необдуманных решений. План и целеустремлённость предпочтительнее действий сгоряча. Надо быть оптимистичными и добрыми. Благоприятно справедливо хвалить окружающих, а также отмечать и свои достижения, заслуги. Добровольное участие в помощи близким высоко оценится. Отзывчивость и доброту лучше проявлять от всей души, искренне. В домашней обстановке надо навести уют и чистоту. Хорошо слушать спокойную музыку, звуки природы. С вниманием надо отнестись к домашним животным и растением. Для заботы и опеки за ними наступает хороший период.