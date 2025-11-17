«Элемент пиара»: Таролог раскрыл, что ждет Джигана и Самойлову в течение 6 месяцев

17 ноября 2025, 11:57

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: телеграм-канал @sammyfam)

Суд дал рэперу Джигану два месяца на примирение с Оксаной Самойловой. Однако блогер заявила, что не готова сохранять брак, потому что исполнителю нужно много времени для того, чтобы повзрослеть.





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» сделал расклад Таро и рассказал, что ждёт звёздную пару в отношениях в ближайшие 6 месяцев.





«В раскладе на этот вопрос вышли следующие карты: 2 Пентаклей, Дьявол, 8 Кубков, 5 Посохов, Туз Кубков — эти карты указывают на волнообразную ситуацию в отношениях. То всё хорошо, то плохо, и так по кругу. Дьявол говорит о зависимости и страсти, то есть в паре вероятно возвращение былых чувств. В то же время не исключаю, что карта свидетельствует о зависимости Джигана и Оксаны, что показывали и предыдущие расклады», — сказал он.

«Сам бракоразводный процесс идёт на пользу и Джигану, и Оксане, так что элемент пиара во всём процессе несомненно присутствует», — подчеркнул Зак.