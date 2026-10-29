Ученые изучили возможную пользу витамина Е для мозга при диабете
Витамин Е может помочь защитить нервные клетки от повреждений, связанных с сахарным диабетом. Такой вывод сделали ученые из Китая после анализа научных работ. Об этом сообщает журнал Frontiers in Nutrition.
Диабет способен ухудшать память, внимание и обработку информации. Развитие этих нарушений связывают с длительным воспалением, окислительным стрессом, нарушением действия инсулина и повреждением нервных клеток.
Авторы обзора изучили, как витамин Е влияет на эти процессы. Вещество относится к жирорастворимым антиоксидантам и помогает защищать мембраны клеток от свободных радикалов.
Опыты на животных и лабораторные исследования показали, что отдельные формы витамина способны уменьшать воспаление и окислительный стресс в нервной ткани. Кроме того, они могут поддерживать связи между нейронами, повышать чувствительность клеток к инсулину и влиять на работу сосудов мозга.
Ученые считают витамин Е перспективным средством для защиты мозга при диабете. В дальнейшем они намерены выяснить, какие его формы и дозы дают наибольший эффект.
Читайте также: