Ученые изучили возможную пользу витамина Е для мозга при диабете

29 октября 2026, 08:17

Front Nutr: Витамин Е может защищать клетки мозга от повреждений при диабете

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Витамин Е может помочь защитить нервные клетки от повреждений, связанных с сахарным диабетом. Такой вывод сделали ученые из Китая после анализа научных работ. Об этом сообщает журнал Frontiers in Nutrition.