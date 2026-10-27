Нутрициолог перечислила сезонные продукты, подходящие для питания при диабете

27 октября 2026, 09:44

Нутрициолог Бурлакова: тыквы и кабачки подходят для осеннего рациона диабетиков

Фото: iStock/Sarsmis

Осенний рацион людей с сахарным диабетом можно разнообразить блюдами из тыквы, баклажанов, кабачков, грибов и сезонных ягод. О том, какие продукты стоит включить в меню в это время года и как использовать их для приготовления разных блюд, Life.ru рассказала нутрициолог, специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова.





По словам эксперта, основу питания при диабете могут составлять овощи, нежирные сорта мяса и рыбы. В качестве примера она привела свои наблюдения во время поездок по Африке, где ей редко встречались люди с ожирением и диабетом. Бурлакова связывает это с особенностями местного рациона, в котором преобладают овощи и нежирные продукты.



Среди сезонных овощей нутрициолог выделила тыкву, кабачки, баклажаны, стручковую фасоль и болгарский перец. Их можно запекать, тушить или отваривать, используя как основу для гарниров и самостоятельных блюд. В осеннее меню также рекомендуется включать различные виды капусты, в том числе брокколи.



При выборе фруктов специалист советует обращать внимание на менее сладкие сорта яблок, например «Гренни Смит», а также на твёрдые груши и сливы. Из этих плодов можно готовить компоты и десерты без избыточного количества сахара. Один из вариантов — запечённые яблоки с грушами.





«Осень — это пора, когда созрело много продуктов, и они действительно подходят для диабетиков. Можно и нужно этим пользоваться. Полезный подход для диабетиков — кисло-сладкие ягоды: клюква, брусника, облепиха. Сейчас как раз пора их созревания. Из них можно делать чай, заваривать, комфортно запекать или есть сырыми — вариантов очень много», — подчёркивает специалист.