«Залип» на три часа в телефоне: психолог объяснил, почему мы теряем контроль над собой и как избавиться от гиперфиксации

12 мая 2026, 11:28

Фото: iStock/sapozhnik

Просмотр коротких видео до рассвета, внезапная генеральная уборка в три часа ночи, невозможность оторваться от книги, когда глаза закрываются — такие состояния знакомы многим. Обычно их называют «залипанием» или «провалом во времени», но у этого явления есть иное название — гиперфиксация. Чем она отличается от здорового увлечения и когда пора бить тревогу?





В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 клинический психолог Виталий Сидняев рассказал, почему одни могут пролистать ленту и остановиться, а другие теряют над собой контроль.

Гиперфокус, особый интерес и гиперфиксация: в чем разница

«Мужчина смотрел на лужайку и понял, что надо посадить цветы. Начал сажать, понял, что не хватает рассады. Сказал жене: «Я съезжу в магазин». Жена ответила: «Мне тоже надо». Мужчина уехал, вернулся, продолжил сажать».

«Вот это гиперфокус, — пояснил Сидняев. — Глубокое погружение в задачу, при котором вы не замечаете, как летит время и что происходит вокруг».

«Гиперфиксация — это что-то среднее по длительности, но с выраженным компульсивным оттенком. Ключевое отличие — потеря произвольного контроля. Человек не может переключиться, даже когда хочет», — добавил эксперт.

Почему все вдруг стали ставить себе диагнозы

«Резко стал другим»: Психолог объяснила, почему нельзя махать рукой на весеннюю апатию

«В МКБ-10 гиперфиксация не описана. Это не диагноз. Это описательное состояние», — подчеркнул специалист.

Побег от реальности: зачем психике гиперфиксация

«Мир гиперфиксации дарит максимально уютное и безопасное пространство, в которое можно сбежать от суровой реальности», — добавил он.

Как справиться с гиперфиксацией: практические советы

Во-первых, нужно научиться различать состояния: при гиперфокусе вы можете оторваться, пусть и с трудом, при гиперфиксации — не можете, даже если очень хотите.

Во-вторых, нельзя ставить себе диагнозы самостоятельно. Гиперфиксация — это не болезнь, а настоящие расстройства определяет только психиатр после полного обследования.

В-третьих, если человек часами или днями находится в «залипании», он должен спросить себя, от чего он так отчаянно убегает и что в реальности вызывает такой страх.