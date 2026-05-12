«Залип» на три часа в телефоне: психолог объяснил, почему мы теряем контроль над собой и как избавиться от гиперфиксации
Просмотр коротких видео до рассвета, внезапная генеральная уборка в три часа ночи, невозможность оторваться от книги, когда глаза закрываются — такие состояния знакомы многим. Обычно их называют «залипанием» или «провалом во времени», но у этого явления есть иное название — гиперфиксация. Чем она отличается от здорового увлечения и когда пора бить тревогу?
В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 клинический психолог Виталий Сидняев рассказал, почему одни могут пролистать ленту и остановиться, а другие теряют над собой контроль.
Гиперфокус, особый интерес и гиперфиксация: в чем разницаПсихолог привел пример, который наглядно демонстрирует работу внимания:
«Мужчина смотрел на лужайку и понял, что надо посадить цветы. Начал сажать, понял, что не хватает рассады. Сказал жене: «Я съезжу в магазин». Жена ответила: «Мне тоже надо». Мужчина уехал, вернулся, продолжил сажать».Через два часа на пороге появилась жена — он забыл ее взять. Она была рядом, говорила с ним, но мозг мужчины настолько поглотила задача, что женщина просто выпала из реальности.
«Вот это гиперфокус, — пояснил Сидняев. — Глубокое погружение в задачу, при котором вы не замечаете, как летит время и что происходит вокруг».Психолог подчеркнул, что важно различать три похожих, но все же разных понятия.
Гиперфокус — это кратковременное глубокое погружение в дело. Состояние, когда сел на пять минут, а очнулся уже через шесть часов.
Особый интерес — многолетнее глубокое увлечение, когда человек годами коллекционирует что-то или исследует тему на профессиональном уровне.
«Гиперфиксация — это что-то среднее по длительности, но с выраженным компульсивным оттенком. Ключевое отличие — потеря произвольного контроля. Человек не может переключиться, даже когда хочет», — добавил эксперт.
Почему все вдруг стали ставить себе диагнозыСедняев, который преподает клиническим психологам, отметил тревожную тенденцию. Его студенты часто говорят о знакомых: «У него расстройство личности», «Она нарцисс». Однако настоящий диагноз может поставить только врач-психиатр на основе определенных критериев, а не пяти признаков из короткого ролика в соцсетях.
Сейчас в моде гиперфиксация. До этого все массово приписывали себе нарциссизм, а еще раньше — биполярное расстройство. При этом сам термин «гиперфиксация» в международной классификации болезней отсутствует.
«В МКБ-10 гиперфиксация не описана. Это не диагноз. Это описательное состояние», — подчеркнул специалист.В клиническом контексте о гиперфиксации говорят при РДВГ (расстройстве дефицита внимания и гиперактивности, бывшем СДВГ), аутизме и ОКР (обсессивно-компульсивном расстройстве). Но только в контексте одного из симптомов, а не как об отдельном заболевании.
Побег от реальности: зачем психике гиперфиксацияИстория одной ведущей, которая «не помнит ни одного дня с 14 лет без гиперфиксации», не уникальна. Сначала аниме, потом видеоигры, фанфики и эдиты. Однако, как отметил эксперт, за всем этим стояла попытка психики выжить в сложных обстоятельствах и справиться с травматичными ситуациями.
«Мир гиперфиксации дарит максимально уютное и безопасное пространство, в которое можно сбежать от суровой реальности», — добавил он.Проблема, по мнению психолога, не в самом побеге, а в том, что возвращаться обратно бывает очень больно.
Как справиться с гиперфиксацией: практические советыСидняев дал несколько рекомендаций для тех, кто чувствует, что теряет контроль:
- Во-первых, нужно научиться различать состояния: при гиперфокусе вы можете оторваться, пусть и с трудом, при гиперфиксации — не можете, даже если очень хотите.
- Во-вторых, нельзя ставить себе диагнозы самостоятельно. Гиперфиксация — это не болезнь, а настоящие расстройства определяет только психиатр после полного обследования.
- В-третьих, если человек часами или днями находится в «залипании», он должен спросить себя, от чего он так отчаянно убегает и что в реальности вызывает такой страх.
Гиперфиксация — не признак слабости или лени. Часто это просто способ психики справляться с перегрузкой. Но если такое состояние мешает жить, работать и общаться с близкими — это повод обратиться к специалисту.