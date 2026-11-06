«Не понимает причину смеха»: Россиянам рассказали, есть ли у собак чувство юмора
Кинолог Голубев: у собак смех выражается через игровое пыхтение
О способности собак быть смешными рассуждал ещё Чарльз Дарвин. В своей работе «Происхождение человека» он описал их поведение, которое счёл «чувством юмора, отличным от простой игры». Но что скрывается за чувством юмора собаки? Можно ли его так называть? И как выражается хорошее настроение питомца?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что если придерживаться всё-таки более строгих научных терминов, то принято считать, что собаки обладают поведенческим аналогом чувства юмора.
«Они не способны выстраивать заковыристые шутки, но умеют демонстрировать игривое поддразнивание, издавать особый "смех" во время игры, а также распознавать человеческий смех», — рассказал он.
Поддразнивание как форма юмора
Когда Дарвин отмечал у собак чувство юмора, он обращал внимание на следующее – как порой во время игры питомец уносил палку, ложился с ней и дожидался, пока хозяин подойдёт, – в этот момент собака резко хватала предмет и убегала. Прошло более века, а привычки наших питомцев мало изменились – они всё ещё обожают играть подобным образом. Элемент поддразнивания, преследования хозяином доставляет им особое удовольствие. Соответственно, учёный в своё время сделал вывод, что такое поведение можно считать чем-то вроде чувства юмора.
«Смех» у собак – какой он?
Во время игры собаки также могут издавать своеобразные звуки – «игровое пыхтение». Это научно признанный отдельный вид вокализации, отличающийся от обычного дыхания. Такой форсированный выдох собаки делают от удовольствия, радости, обычно во время игры.
Реакция на человеческий смех
Собаки очень хорошо различают интонации хозяина – их мозг сильнее реагирует на позитивные звуки, чем на нейтральные. Кроме того, часто возникает подкрепление: питомец не понимает причину смеха, но может усвоить: если он включится в игру, поддержит хорошее настроение хозяина, то получит то или иное вознаграждение.
У всех ли собак есть чувство юмора?
Считается, что здесь есть породное разнообразие. Одни демонстрируют игровое поведение чаще, чем другие. Например, группа специалистов по поведению животных из Калифорнийского университета в Дэвисе даже составила рейтинг пород по степени их игривости. Ирландский красный сеттер, золотистый ретривер, керн терьер, пудель, например, попали в топ. Но здесь всё индивидуально, отмечают кинологи.
«Мы не можем спросить собаку, находит ли она что-то смешным. Кроме того, признавать у питомца наличие именно «чувства юмора» – это всё-таки антропоморфизм. Но мы можем утверждать, что у наших любимцев есть поведенческий аналог юмора. Например, игра с нарушением ожиданий часто вызывает у них особый восторг», – заключил Голубев.