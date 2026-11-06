«Не понимает причину смеха»: Россиянам рассказали, есть ли у собак чувство юмора

06 ноября 2026, 12:09

Кинолог Голубев: у собак смех выражается через игровое пыхтение

Фото: istockphoto/Olga Yastremska

О способности собак быть смешными рассуждал ещё Чарльз Дарвин. В своей работе «Происхождение человека» он описал их поведение, которое счёл «чувством юмора, отличным от простой игры». Но что скрывается за чувством юмора собаки? Можно ли его так называть? И как выражается хорошее настроение питомца?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что если придерживаться всё-таки более строгих научных терминов, то принято считать, что собаки обладают поведенческим аналогом чувства юмора.





«Они не способны выстраивать заковыристые шутки, но умеют демонстрировать игривое поддразнивание, издавать особый "смех" во время игры, а также распознавать человеческий смех», — рассказал он.

Поддразнивание как форма юмора

«Смех» у собак – какой он?

Реакция на человеческий смех

У всех ли собак есть чувство юмора?

«Мы не можем спросить собаку, находит ли она что-то смешным. Кроме того, признавать у питомца наличие именно «чувства юмора» – это всё-таки антропоморфизм. Но мы можем утверждать, что у наших любимцев есть поведенческий аналог юмора. Например, игра с нарушением ожиданий часто вызывает у них особый восторг», – заключил Голубев.