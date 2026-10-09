«Проблемы со здоровьем»: Кинолог объяснил, как световой день влияет на поведение собаки
Кинолог Голубев: световой день влияет на сон, вес и эмоции собаки
Если вам кажется, что с сокращением светового дня поведение вашей собаки меняется, скорее всего, так и есть. У питомцев тоже есть циркадные ритмы, и сезонное влияние абсолютно реально.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что важно не спутать симптомы с реальными проблемами со здоровьем.
«Если собака отказывается от еды, проявляет беспокойство, апатию или агрессию – это повод обратиться к ветеринарному врачу. В остальном небольшие колебания в поведении могут наблюдаться осенью даже у здоровых особей», — отметил он.
Влияние на сон
Сокращение светового дня часто увеличивает желание отдыхать и спать. Сонливость, снижение энергии могут наблюдаться у животных в этот сезон, но важно не спутать их с симптомами болезни.
Влияние на вес
Поскольку расход энергии часто сокращается, может наблюдаться набор лишнего веса. Если это характерно для вашего питомца, можно посоветоваться с ветеринарным врачом, чтобы скорректировать рацион.
Влияние на аппетит
Аппетит тоже меняется, но по-разному. Одни начинают есть меньше, а другие больше – чтобы как следует запастись к зиме. Тем не менее, необходимо контролировать порции, поскольку животные иногда не знают меры.
Изменения в поведении
Некоторые особи осенью могут начать демонстрировать деструктивное поведение. Наиболее частая причина – снижение физической активности, скука. Например, летом вы чаще играли на улице, а теперь этому мешают погодные условия. Чтобы восстановить баланс, питомец может начать портить вещи и мебель дома.
Появление страхов
Многие собаки видят в темноте хуже, а потому чувствуют себя неувереннее. Особенно если собака в принципе тревожна, осенью это может обостряться: питомец настороженно ведет себя на прогулке, лает и рычит в темноте, плохо остается дома один.
Как помочь?
Самое важное – стараться поддерживать стабильный режим кормления и прогулок. Коррекцию рациона стоит проводить только с ветеринарным специалистом. Кому-то еду придется сократить, а другим и наоборот – увеличить.
Если погода мешает как следует погулять, заменяйте занятия на улице на игры и головоломки дома. Искусственное освещение создает иллюзию более длительного дня. В темное время суток можно использовать светящийся ошейник – с одной стороны, он помогает многим животным снизить тревожность, с другой – неплох в целях безопасности: вы всегда заметите питомца издалека.