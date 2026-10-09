«Проблемы со здоровьем»: Кинолог объяснил, как световой день влияет на поведение собаки

09 октября 2026, 11:46

Кинолог Голубев: световой день влияет на сон, вес и эмоции собаки

Фото: iStock/dobric

Если вам кажется, что с сокращением светового дня поведение вашей собаки меняется, скорее всего, так и есть. У питомцев тоже есть циркадные ритмы, и сезонное влияние абсолютно реально.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что важно не спутать симптомы с реальными проблемами со здоровьем.





«Если собака отказывается от еды, проявляет беспокойство, апатию или агрессию – это повод обратиться к ветеринарному врачу. В остальном небольшие колебания в поведении могут наблюдаться осенью даже у здоровых особей», — отметил он.

Влияние на сон

Влияние на вес

Влияние на аппетит

Изменения в поведении

Появление страхов

Как помочь?