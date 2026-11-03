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Кинолог рассказал об активности догхантеров зимой

Кинолог Голубев: зимой приманки догхантеров могут стать заметнее на снегу
Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Зимой приманки догхантеров могут стать заметнее на снегу. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.



По его словам, которые приводит телеканал RT, активность догхантеров не связана с определенным сезоном. Осенью и весной действительно фиксируется всплеск, но говорить о том, что зимой они заметно затихают, нельзя. Бдительность владельцам собак стоит сохранять круглый год.

Эксперт отметил, что догхантеры используют разные приманки. Чаще всего это яд, спрятанный в колбасе или сосисках. Иногда в еду добавляют гвозди и другие острые предметы, еще реже — токсичные жидкости или порошок.

Зимой распознать опасные предметы визуально может быть проще: на белом снегу подозрительные продукты и вещества особенно заметны, а токсичные жидкости нередко имеют яркий цвет. Голубев советует обходить стороной мусорки и цветные следы на снегу.

При обнаружении подозрительного предмета к нему не следует прикасаться и подпускать питомца. Лучше сфотографировать находку, зафиксировать место, предупредить других владельцев собак и сообщить в полицию или управляющую компанию, заключил кинолог.

Лидия Пономарева

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