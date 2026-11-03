Кинолог рассказал об активности догхантеров зимой
Зимой приманки догхантеров могут стать заметнее на снегу. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, которые приводит телеканал RT, активность догхантеров не связана с определенным сезоном. Осенью и весной действительно фиксируется всплеск, но говорить о том, что зимой они заметно затихают, нельзя. Бдительность владельцам собак стоит сохранять круглый год.
Эксперт отметил, что догхантеры используют разные приманки. Чаще всего это яд, спрятанный в колбасе или сосисках. Иногда в еду добавляют гвозди и другие острые предметы, еще реже — токсичные жидкости или порошок.
Зимой распознать опасные предметы визуально может быть проще: на белом снегу подозрительные продукты и вещества особенно заметны, а токсичные жидкости нередко имеют яркий цвет. Голубев советует обходить стороной мусорки и цветные следы на снегу.
При обнаружении подозрительного предмета к нему не следует прикасаться и подпускать питомца. Лучше сфотографировать находку, зафиксировать место, предупредить других владельцев собак и сообщить в полицию или управляющую компанию, заключил кинолог.
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