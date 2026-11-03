Кинолог рассказал об активности догхантеров зимой

03 ноября 2026, 15:46

Кинолог Голубев: зимой приманки догхантеров могут стать заметнее на снегу

Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Зимой приманки догхантеров могут стать заметнее на снегу. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.