Кинолог рассказал, как появление щенка влияет на качество жизни пожилого человека

28 октября 2026, 14:16

Кинолог Голубев: собака может улучшить психологическое состояние пенсионера

Фото: iStock/SeventyFour

Собака может улучшить физическое и психологическое состояние пожилого человека, помочь справиться с одиночеством и поддерживать ежедневную активность. Однако перед тем, как подарить щенка пожилому родственнику, необходимо оценить возможные расходы и готовность будущего хозяина заботиться о питомце.