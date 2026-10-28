Кинолог рассказал, как появление щенка влияет на качество жизни пожилого человека
Собака может улучшить физическое и психологическое состояние пожилого человека, помочь справиться с одиночеством и поддерживать ежедневную активность. Однако перед тем, как подарить щенка пожилому родственнику, необходимо оценить возможные расходы и готовность будущего хозяина заботиться о питомце.
Как рассказал RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, собака помогает человеку чувствовать себя нужным, соблюдать распорядок дня и получать эмоциональную поддержку. Особенно это важно для одиноких людей, которым питомец дарит привязанность и общение.
Регулярные прогулки также позволяют поддерживать физическую активность. При этом важно учитывать размеры и темперамент животного, поскольку с крупной и энергичной собакой пожилому человеку может быть трудно справиться.
Эксперт рассказал и о небольшом исследовании, участники которого, пожилые люди, завели собак-компаньонов. Спустя два года у большинства из них улучшились результаты тестов на физическую функцию.
Положительное влияние питомец может оказывать и на когнитивные способности: уход за ним требует внимания и планирования, а прогулки способствуют общению с другими собаководами и ветеринарными специалистами.
Вместе с тем польза от появления питомца не одинакова для всех. Содержание собаки требует финансовых затрат на питание и ветеринарную помощь, а ее болезнь, травмы или смерть могут стать серьезным эмоциональным испытанием.
Перед приобретением собаки важно оценить физические возможности пожилого человека, его готовность ухаживать за животным и необходимость помощи со стороны близких.
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