«Не повредить здоровье»: Психолог назвала простые правила для подростков на летних каникулах
Психолог Кардиакос: летом подросткам не стоит уходить во все тяжкие
Три месяца без будильника. Лечь в три — подняться в час дня. Завтрак, похожий на ужин, газировка вместо воды, снеки вместо обеда. Летние каникулы — это время, когда режим спит так же глубоко, как и сам подросток. Кажется, что организм «отдыхает». На самом деле он пребывает в шоке.
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что сбитый режим в летние каникулы может пагубно сказаться на здоровье ребенка.
«Задача родителя не в том, чтобы отнять у подростка лето, а сделать так, чтобы через 10 лет он не вспоминал это лето как точку невозврата. Не стоит запрещать, ведь запретный плод сладок. Вместо этого — объяснять и замещать», — отметила она.
Простые правила:
- Сначала белок, потом снек. Съешь кусок мяса или творога — получишь чипсы;
- Движение должно быть игрой. Скучный тренажерный зал проигрывает волейболу и велосипеду;
- Беззаботность не должна стоить гормонального здоровья. Лето, газировка, снеки и поздние подъемы останутся в памяти, если добавить к ним одну простую вещь — уважение к собственному организму, который пока только делает вид, что «справляется».