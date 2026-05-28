«Якорь»: Психолог назвал технику, которая приведет мысли в порядок за 5 минут

28 мая 2026, 11:11

Психолог Ланг: техника «якорь» поможет привести мысли в порядок за 5 минут

Первый рабочий день после отпуска или выходных — пытка. Сложно сосредоточиться, раздражает всё вокруг, а в голове только одна мысль: «Может, уволиться?». Психологи советуют не принимать поспешных решений.





Психолог, автор подкаста «Эндорфины» Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» призвал в будни чаще слушать своего «внутреннего ребёнка» и разрешать себе маленькие радости: пазлы, рисование, прогулки, чтобы не было накопленной усталости.





«Если вы загоняете себя дедлайнами и работаете даже в выходные, психика взбунтуется именно в тот момент, когда вы попробуете расслабиться по-настоящему», — сказал он.

«Закройте глаза, вспомните самое яркое событие, которое приносило вам радость. Проживая его, сильно сожмите кулаки. Вы сделаете "якорение". Потом, когда на работе станет грустно или тяжело, просто сожмите кулаки — и эмоционально вернётесь в ту приятную ситуацию», — порекомендовал он.

«Начинайте с повторения, как в школе. Постепенная нагрузка. После каждого часа работы делайте 5–10 минут перерыва. И после работы не бегите сразу домой — прогуляйтесь на свежем воздухе», — резюмировал собеседник.