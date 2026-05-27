«Время на себя»: Психолог объяснил, почему после отпуска так хочется уволиться

27 мая 2026, 18:28

Психолог Ланг: после отпуска хочется уволиться, и это нормально

Долгожданный отпуск на море закончился, а вместо прилива сил вы чувствуете только одно желание — написать заявление «по собственному»? Знакомо? Оказывается, это не лень и не профессиональная непригодность.





Психолог, автор подкаста «Эндорфины» Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» объяснил, что дело не в отпуске как таковом, а в том, что он снимает «защитные очки». На отдыхе у нас впервые появляется время побыть наедине с собой и трезво оценить свою жизнь.





«Если работа любимая, человек никогда не захочет её поменять. Отдых помогает тебе определиться со своими чувствами и желаниями относительно работы. Недаром говорят: счастье — это когда утром с утра идёшь на работу, а после работы с удовольствием идёшь домой», — сказал он.

«Желание уволиться часто путают с эмоциональным выгоранием. Но сгореть можно даже на любимой работе, если не соблюдать баланс. Я против того, чтобы в тот же день, если вам не хочется на работу, принимать решение об увольнении. Но если вы живёте с позиции "я не люблю свою работу" несколько недель или месяцев — безусловно, её нужно менять. Главное — не увольняться, потому что вы устали. Сначала составьте план: куда вы идёте, что выиграете и потеряете», — посоветовал психолог.

«Нам же с детства говорили: "Не надо валять дурака", "Не надо бездельничать". Хотя когда мы ничего не делаем, мы занимаемся сами собой. Иногда можно просто включить релаксирующую музыку, закрыть глаза и отдохнуть. В этот момент вы пополняете силы. Нужно уходить от установки, что бездельничать нельзя. Следует разрешать себе маленькие радости: пазлы, рисование, прогулки или час игры. Если вы загоняете себя дедлайнами и работаете даже в выходные, психика взбунтуется именно в тот момент, когда вы попробуете расслабиться по-настоящему», — объяснил Ланг.