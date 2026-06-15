«Не пренебрегать доверием»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 июня
В деловой сфере надо проявлять ответственность и не пренебрегать оказанным доверием. В любви наступает хороший период для возникновения влюблённости и создания атмосферы, наполненной сентиментальностью и чувственностью. В сфере здоровья необходим полноценный сон и своевременный отдых.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо избегать опасных ситуаций и провокаций. Спокойный и размеренный образ жизни благоприятнее авантюр.
Тельцу надо удовлетворить свои духовные потребности и любопытство. Ему стоит заниматься саморазвитием.
Близнецы окажутся в центре внимания и станут популярнее. Их самооценка вырастет, они станут увереннее в себе.
Раку надо контролировать перепады настроения. Лучше отгонять от себя мрачные мысли и быть позитивно настроенным.
Лев станет привлекательнее. Ему благоприятно активно отдыхать и добавить в свою жизнь развлечения.
Дева будет в хорошем настроении. Ей хорошо найти много причин для радости и восхищения.
Весы найдут в себе силы заняться тем, что они давно откладывали. Они будут довольны достигнутыми результатами.
Скорпиону надо быть более творческим и применить свои таланты. В общении он будет убедителен и сможет отстоять свою точку зрения.
Стрельцу нужно экономить силы и не действовать сгоряча. Все поступки ему следует взвешивать и обдумывать.
Козерог почувствует прилив сил, энергии и вдохновения. Ему благоприятно действовать активно.
Водолей будет увлечён общением и новыми знакомствами. Хороший момент проявить своё красноречие.
Рыбам необходимо хранить тайны и выжидать нужный момент для активных действий. Им поможет интуиция и предчувствия.
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