«Не пренебрегать доверием»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 июня

15 июня 2026, 12:44

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере надо проявлять ответственность и не пренебрегать оказанным доверием. В любви наступает хороший период для возникновения влюблённости и создания атмосферы, наполненной сентиментальностью и чувственностью. В сфере здоровья необходим полноценный сон и своевременный отдых.