Астролог рассказала, чем стоит заняться в новолуние 16 мая
В новолуние, которое состоится 16 мая, важно навести порядок в финансах и заняться здоровьем. Об этом рассказала астролог Анастасия Грохотова.
Она пояснила, что явление произойдет в 23:03 по московскому времени. Майское новолуние особенно затронет тему денег, комфорта, безопасности и качества жизни. Главными станут энергии замедления и восстановления.
«Новолуние в Тельце хорошо подходит для всего, что помогает чувствовать себя устойчивее, спокойнее и увереннее в завтрашнем дне. Будет полезно пересматривать расходы, наводить порядок в финансах, заниматься здоровьем, телом, планировать долгосрочные цели, делать дом уютнее и выстраивать более спокойный и предсказуемый ритм жизни», — пояснила Грохотова в разговоре с Москвой 24.
Астролог добавила, что этот день может принести неожиданные идеи и новости. Эксперт посоветовала не принимать резких решений, а сначала все оценить и только потом действовать.
16 мая не стоит ускорять события и пытаться добиться быстрого результата. Этот день стоит провести в спокойном режиме, обратив внимание на быт, финансы и здоровье, заключила Грохотова.