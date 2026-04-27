«Повлияет на стабильность»: Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака с 27 апреля по 3 мая
В деловой сфере надо положиться на удачное стечение обстоятельств. Лучше быть готовыми к популярности. Желательно помогать своим коллегам и поддерживать тех, кому необходима помощь. В любви отношения пройдут проверку на прочность. Свободолюбие повлияет на стабильность. Надо быть оригинальными и вносить новизну. Хорошо делать друг другу сюрпризы. В сфере здоровья благоприятно сформировать новые полезные привычки и отказаться от вредных.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну удастся успешно завершить напряжённую работу и победить всех конкурентов.
Тельцу хорошо знакомиться с новыми людьми. Отличное время для приятного общения, встреч и совместного отдыха с близкими.
Близнецам важно избегать поверхностности и не отвлекаться от обязанностей.
Раку надо быть открытыми к романтике. Эмоциональность и искренность чувств поспособствуют вдохновению.
Лев будет притягивать к себе внимание окружающих. В рабочих вопросах ему следует избегать рассеянности.
Деве необходим отдых. Ей нужна энергия для реализации творческого замысла.
Весам потребуется дисциплина и терпение. Перед ними откроются новые возможности.
Скорпион получит яркие впечатления. Ему нужно организовать себе досуг и заняться любимым делом.
Стрельцу надо придержать бюджет и внимательнее относиться к своим расходам.
Козерогу лучше не спорить ради спора. Свои эмоции и чувства надо контролировать и не давать им волю.
Водолею поможет самодисциплина и здравый смысл. Ему нужно следовать плану и не пускаться в авантюры.
У Рыб наступает время перемен. Неожиданный поворот событий надо использовать себе во благо.
