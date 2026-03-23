«Не превращать в обязаловку»: Стилист рассказала о весенних аксессуарах в гардеробе

23 марта 2026, 11:22

Стилист Скороходова: сумка и обувь — вполне достаточные аксессуары

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

Весна — время обновлений, но это не значит, что нужно выбрасывать весь гардероб и скупать всё новое. Достаточно иметь несколько базовых вещей, которые легко комбинировать с сезонными акцентами.





Стилист-дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» дала главный совет — не относиться к моде слишком серьёзно и использовать её как способ радовать себя.





«Минимализм тоже бывает, и без аксессуаров. Есть девушки, которые обожают аксессуары, наряжаются богато: и серьги, и броши, и различные сумочки. Но это зачастую оказывается лишним. Я рекомендую начинать с чего-то более простого. Но, например, сумки и обувь — это тоже аксессуары», — сказала она.

«То же самое с обувью: мы можем выбрать не привычные ботинки либо сапоги, а, например, с необычным носиком — удлинённым, квадратным или округлым, который сейчас на пике популярности. Либо присмотреться к туфелькам с необычной шпилькой — геометричной или квадратной формы. Так мы добавим акцент, который не будет раздражать и не будет смотреться чужеродным», — посоветовала стилист.