Стилист Владислав Лисовец назвал главные тренды и анти-тренды весны-2026
Стилист Владислав Лисовец рассказал о ключевых модных тенденциях весны 2026 года. По его словам, главным трендом сезона становится элегантность и подчеркнутый силуэт.
Эксперт в беседе с «Леди Mail» отметил, что основу гардероба должны составлять рубашки, блузки, брюки по фигуре, приталенные пиджаки и обувь на каблуке. Также в тренде прозрачные ткани, кружево и легкие материалы, которые подчеркивают женственность.
При этом популярный в последние годы оверсайз и спортивный стиль, по словам стилиста, постепенно уходят на второй план. Лисовец считает, что мировая мода возвращается к более строгим и приталенным силуэтам, а тренд на элегантность сохранится не один сезон.
Говоря о цветах, стилист отметил, что сейчас важнее не оттенок одежды, а ее крой. Даже модные цвета — розовый, бледно-желтый, белый или красный — не будут выглядеть актуально, если вещь имеет бесформенный силуэт. Главный акцент, по его словам, должен быть на приталенной посадке и четких линиях.
Также Лисовец дал рекомендации по обуви. В моде остаются острые и квадратные носы, тогда как круглые считаются менее актуальными. При этом допустимы мужские туфли с округлым носом, если они сочетаются со свободным костюмом или широкими брюками.
