«Не приговор»: Нутрициолог развеяла главный миф о наборе веса после 40

14 июля 2026, 18:37

Нутрициолог Савельева: иногда после 40 чувствуешь себя лучше, чем в 25

Фото: iStock/AndreyPopov

Многие женщины панически боятся цифры «40» в паспорте, связывая её с неизбежным набором веса, отёками и упадком энергии.





Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» отметила, что возраст — это не причина, а повод перестать жить по старым привычкам. Она развеяла главный миф о «роковых» сорока годах и объяснила, на что на самом деле стоит обращать внимание.





«Вес — такая характеристика, на которую все реагируют. Кому ни скажи — человек сразу критерий его успеха как стройного либо нестройного. Это некий шаблон», — сказала она.

«После 40 мне стало лучше, поэтому я не могу согласиться с возрастными ограничениями. Если мы говорим о весе, это клише. Килограммы не из жира состоят, а боремся мы преимущественно с ним. Да, после 40 нам проще запасать жир, но сейчас и в 20 это успешно делают. Тут только контроль и работа над вводными данными, которые мы можем изменить», — резюмировала Савельева.