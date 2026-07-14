Диетолог назвала лучшее время для дневного сна
Диетолог и нутрициолог Даниэль Смайли рассказала о пользе дневного сна при условии правильно выбранного времени. Она рекомендовала отдыхать в промежутке с 13:00 до 15:00, когда организм испытывает естественный спад активности, пишет EatingWell.
По её словам, такой сон продолжительностью от десяти до 30 минут помогает восстановить энергию и не нарушает ночной отдых. Специалист отметила, что указанный подход способствует улучшению концентрации, повышению работоспособности и поднятию настроения.
Она подчеркнула, что исследования подтверждают: даже непродолжительный отдых днём эффективно снимает последствия умственного переутомления. Вместе с тем Смайли предостерегла: дневной сон не должен заменять полноценный ночной отдых, а служить лишь дополнительным средством поддержания тонуса.
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