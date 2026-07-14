Диетолог назвала лучшее время для дневного сна

14 июля 2026, 14:42

Диетолог Смайли: спать днем лучше всего с 13:00 до 15:00

Фото: istockphoto/fizkes

Диетолог и нутрициолог Даниэль Смайли рассказала о пользе дневного сна при условии правильно выбранного времени. Она рекомендовала отдыхать в промежутке с 13:00 до 15:00, когда организм испытывает естественный спад активности, пишет EatingWell.