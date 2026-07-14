Диетолог назвала чаще всего вызывающие изжогу продукты
Врач-диетолог Анастасия Ефимова перечислила продукты, которые наиболее часто становятся причиной изжоги. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, в первую очередь из рациона стоит исключить или значительно ограничить алкоголь. Также к классическим провокаторам приступа она отнесла жирные, острые и жареные блюда — они замедляют опорожнение желудка и негативно влияют на тонус сфинктера.
Кроме того, Ефимова предупредила, что неприятные симптомы могут вызывать кофе, шоколад, мята, цитрусовые, томаты, лук и чеснок. Диетолог подчеркнула, что значение имеет не только состав пищи, но и привычки питания. Даже безопасные продукты способны спровоцировать изжогу, если плотно поужинать жирным, запить еду алкоголем и сразу лечь, резюмировала она.
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