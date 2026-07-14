Диетолог назвала чаще всего вызывающие изжогу продукты

14 июля 2026, 11:55

Диетолог Ефимова: шоколад и кофе могут способствовать изжоге

Фото: istockphoto/Yurii Yarema

Врач-диетолог Анастасия Ефимова перечислила продукты, которые наиболее часто становятся причиной изжоги. Об этом пишет «Лента.ру».