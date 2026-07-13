Диетолог назвал два базовых правила питания в жару
Чтобы легче перенести жару, необходимо внести небольшие изменения в рацион. Об этом заявил диетолог Луис Альберто Замора в интервью изданию El Confidencial.
Летом, по мнению Заморы, лучше отдавать предпочтение свежим и легким продуктам с высоким содержанием воды. В качестве примера он назвал огурцы, цуккини, редис, мяту, вишню, свеклу, сельдерей, дыню и арбуз.
Кроме того, специалист подчеркнул, что следует избегать тяжелой и жирной пищи, так как она усиливает ощущение жары в жаркую погоду. По его словам, также следует отказаться от блюд, заправленных соусами. Что касается напитков, диетолог советует сократить потребление алкоголя и кофеина.
Ранее гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская предупредила некоторых людей об особой опасности холодных напитков в жару. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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