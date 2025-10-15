«Не приговор»: Онколог рассказал, как заметить рак с помощью самообследования
Онколог Серяков: рак груди можно излечить полностью
На первой и второй стадии рак молочной железы — это практически излечимое заболевание. Всё зависит от своевременной диагностики и грамотно подобранной терапии. Какие методы сегодня используют врачи и на что женщинам нужно обращать внимание при самообследовании?
Профессор, врач-онколог Александр Серяков в беседе с «Радио 1» отметил, что основа ранней диагностики — это регулярные самообследования и скрининг.
На что нужно обращать внимание при самообследовании?
- Появление уплотнений в груди.
- Изменение контура, формы или размера молочной железы.
- Втяжение соска или кожи.
- Выделения из соска.
- Изменения на коже (покраснение, «апельсиновая корка»).
«Если женщина это заметила, в первую очередь нужно обязательно обратиться к врачу-специалисту. На сегодняшний день рак — это не приговор, важна ранняя диагностика. А на первой-второй стадии это практически выздоровление», — сообщил эксперт.
Он добавил, что комплексный подход в лечении включает в себя органосохраняющие операции, лучевую терапию, лекарственную терапию. И это помогает в целом излечивать болезнь.
«Реабилитация начинается уже на следующий день после операции и может длиться месяцы и годы. Она включает не только медицинский, но и психологический, физический аспекты, а также реконструкцию молочной железы», — заключил онколог.