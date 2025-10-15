Не только гены: онколог назвал главные факторы риска рака груди
Онколог Серяков: экология, образ жизни, питание являются причинами развития рака
По решению Всемирной организации здравоохранения 15 октября признан всемирным днём борьбы с раком молочной железы. Это, к сожалению, самый распространенный вид онкологии среди женщин в России. Ежегодно заболевание диагностируют у 54 тысяч пациенток.
Врач-онколог, профессор Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что с раком молочной железы в течение жизни сталкивается одна из восьми женщин. И основные факторы риска выходят далеко за рамки генетической предрасположенности.
«Кроме генетической предрасположенности — это, конечно же, наш образ жизни. Это и курение, и алкоголь, и избыточная масса тела, и экология», — сказал он.
По словам эксперта, здоровый образ жизни является действенным инструментом профилактики. Также снизить риск помогают: поддержание нормального веса, регулярная физическая активность, сбалансированное питание.
«Питание играет важную роль. Акцент нужно сделать на употреблении овощей и фруктов. Онкологи и кардиологи больше рекомендуют так называемую средиземноморскую диету», — посоветовал онколог.
Отдельное внимание профессор Серяков уделил контролю гормонального фона. Прием комбинированных оральных контрацептивов и заместительная гормональная терапия в менопаузе должны назначаться только после консультации с врачом-гинекологом, так как они могут влиять на риск развития гормонозависимых опухолей.
«Женщины с семейным анамнезом рака молочной железы должны проходить обязательно генетическое тестирование. И в первую очередь это тестирование на самые распространенные мутации», — резюмировал онколог.