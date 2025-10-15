Не только гены: онколог назвал главные факторы риска рака груди

15 октября 2025, 16:13

Онколог Серяков: экология, образ жизни, питание являются причинами развития рака

Фото: Istock/SbytovaMN

По решению Всемирной организации здравоохранения 15 октября признан всемирным днём борьбы с раком молочной железы. Это, к сожалению, самый распространенный вид онкологии среди женщин в России. Ежегодно заболевание диагностируют у 54 тысяч пациенток.





Врач-онколог, профессор Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что с раком молочной железы в течение жизни сталкивается одна из восьми женщин. И основные факторы риска выходят далеко за рамки генетической предрасположенности.





«Кроме генетической предрасположенности — это, конечно же, наш образ жизни. Это и курение, и алкоголь, и избыточная масса тела, и экология», — сказал он.

«Питание играет важную роль. Акцент нужно сделать на употреблении овощей и фруктов. Онкологи и кардиологи больше рекомендуют так называемую средиземноморскую диету», — посоветовал онколог.

«Женщины с семейным анамнезом рака молочной железы должны проходить обязательно генетическое тестирование. И в первую очередь это тестирование на самые распространенные мутации», — резюмировал онколог.