Врач объяснила, когда прыщи становятся сигналом бесплодия

15 октября 2025, 16:58

Гинеколог Кушнарева: прыщи могут быть первыми признаками СПКЯ

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Акушер-гинеколог Ольга Кушнарева в беседе с изданием «Известия» заявила, что прыщи и избыточный рост волос на лице могут быть первыми признаками синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) — гормонального нарушения, способного привести к бесплодию.





Специалист пояснила, что при СПКЯ яичники вырабатывают больше мужских гормонов. Из-за этого кожа становится жирнее, а волосы —темнее и жестче. Эти симптомы часто появляются еще в подростковом возрасте.

«Кажется, что прыщи — это норма взросления, временно, «пройдет». Но если высыпания держатся годами, становятся воспаленными, а волосы начинают активно расти там, где раньше не росли: на подбородке, над губой, по животу, — это повод обратиться к врачу, а не к косметологу», — подчеркнула Кушнарева.