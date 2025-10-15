Врач онколог-маммолог рассказал, как распознать рак груди

15 октября 2025, 15:31

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Сегодня во всём мире отмечается День борьбы с раком молочной железы. Врач-онколог, маммолог, хирург Центра амбулаторной онкологической помощи Госпиталя для ветеранов войн Алексей Филиппов рассказал «Петербургскому дневнику» почему растёт число заболевших женщин, как снизить риски и какие современные методы лечения позволяют добиться выздоровления.





По словам специалиста, увеличение числа случаев рака груди во многом связано с улучшением диагностики и ростом населения. Он отметил, что даже незначительные изменения в груди — повод немедленно обратиться к врачу. Насторожить могут уплотнения, асимметрия, покраснение кожи, выделения из сосков, а также боль, чувство тяжести и покалывания. Врач также советует обращать внимание на общее самочувствие: быструю утомляемость, потерю веса, частые головные боли или боли в костях.



Филиппов напомнил, что система BI-RADS, используемая в международной практике, помогает точно определить степень риска по результатам УЗИ, МРТ или маммографии. BI-RADS 1 означает норму, а BI-RADS 5 — практически стопроцентную вероятность злокачественного процесса, требующую срочного вмешательства.



Филиппов советует регулярно проходить диспансеризацию, вести здоровый образ жизни, высыпаться, заниматься физической активностью и избегать стрессов. Простая утренняя гимнастика, по словам врача, уже укрепляет иммунитет и снижает вероятность онкологических заболеваний.



Фото: istockphoto / LightFieldStudios



Отдельное внимание специалист уделил современным методам лечения. Сегодня онкологи активно используют таргетную терапию — препараты, воздействующие на конкретные рецепторы опухоли. Такой подход позволяет добиться эффекта уже до операции — в некоторых случаях опухоль буквально исчезает.



«Сейчас основной вектор медицины направлен на персонализацию лечения: идея в том, что для каждого типа опухоли должен существовать индивидуальный препарат, идеально подходящий именно ей. Ведь каждая опухоль несёт уникальный набор рецепторов, и для неё реально разработать уникальное средство воздействия. Мы уже близки к реализации этого подхода, и я верю, что скоро он будет внедрен в нашу фактическую медицину.», — сказал он.

«Моя любимая фраза: "Всё можно". Единственным исключением считаю продукты с высоким содержанием эстрогенов. Речь, например, о некоторых видах молока, где раньше могло содержаться избыточное количество женских гормонов», — подчеркнул врач.

«Главный совет прост: обследуйся сегодня — и спи спокойно завтра», — отметил Филиппов.