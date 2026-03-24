«Не приговор»: Врач рассказала о лечении опасного вируса

24 марта 2026, 14:03

Врач Яхина: вирус папилломы человека не смертелен

С этого года в Московской области женщины могут бесплатно провериться на вирус папилломы человека (ВПЧ) в рамках репродуктивной диспансеризации. Почему этот анализ так важен, чем опасны разные типы вируса и кому показана вакцинация?





Заместитель главного врача по акушерству, гинекологии, детству и родовспоможению Дубнинской больницы Светлана Яхина в беседе с «Радио 1» рассказала, что вирус папилломы человека — одна из самых распространённых инфекций, передающихся половым путём. Однако не все его типы одинаково опасны.





«Вирусы бывают разные: они могут вызывать поражение кожные, которые, в принципе, кроме косметического дефекта, ничего не доставляют. Но есть категория, которая относятся к высокоонкогенным штаммам, например, вирус папилломы человека 16 –18-го, 31-го и 45-го типов. Они увеличивают риск появления предраковых заболеваний и рака половых органов. Если говорить о женщинах, то это предраковые состояния шейки матки и рак шейки матки», — объяснила эксперт.

«В настоящее время это исследование включено в программу ОМС и входит в обязательную программу диспансеризации репродуктивного возраста женщин и мужчин. Выявление этих вирусов помогает выстроить траекторию наблюдения за такой женщиной, своевременно отследить имеющиеся изменения и, соответственно, их корректировать», — отметила Яхина.

«Одно из главных опасений женщин — положительный тест на ВПЧ. Но наличие вируса — это ещё не приговор, а сигнал к действию. Это не всегда рак, к счастью. Если у вас нормально функционирует иммунитет, особенно противовирусный, то может происходить самопроизвольная элиминация вируса из организма», — подчеркнула врач.