Врач рассказала, что делать при укусе скорпиона на Бали
Индонезийский врач Аиша Путри в беседе с РИА Новости рассказала, что делать туристам при укусе скорпиона на Бали.
По её словам, хотя случаи укусов скорпионов на острове нечасто встречаются, полностью исключать их вероятность нельзя, особенно в районах рядом с рисовыми полями или вдали от городов. В первую очередь следует сохранять спокойствие. Большинство скорпионов на Бали не представляют серьёзной опасности, но их укус может быть болезненным и вызвать местную реакцию, отметила врач.
Она подчеркнула, что после укуса нужно сразу промыть поражённое место чистой водой с мылом и приложить холодный компресс, чтобы уменьшить боль и отёк. Разрезать кожу, пытаться высосать яд или использовать алкоголь категорически запрещено — это может только усугубить ситуацию, добавила Путри. Также медик рекомендовала ограничить движение в области укуса и, если возможно, держать конечность приподнятой.
Согласно ее мнению, опасными признаками являются сильная боль, которая распространяется за пределы укуса, онемение, судороги, учащённое сердцебиение и аллергические реакции. При появлении таких симптомов, особенно у детей или пожилых людей, необходимо немедленно обратиться в ближайшую клинику, подчеркнула она.
