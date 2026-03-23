Врач предупредил об опасности головной боли у мужчин
Мужчины крайне редко сталкиваются с головной болью из-за физиологических особенностей. Об этом в беседе с aif.ru сообщил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам эксперта, мужчины реже испытывают головные боли из-за анатомических и гормональных особенностей. Он подчеркнул, что если у мужчины возникла головная боль, это явный повод обратиться к врачу для проверки состояния головы.
Кондрахин пояснил, что у женщин головная боль допустима, однако оставлять без внимания это также нельзя. Любые признаки, связанные с головной областью, которые усиливаются, такие как мерцание перед глазами или периодические головокружения, являются неврологическими симптомами и требуют обращения к специалисту. Нельзя недооценивать опасность головной боли и головокружений, заключил врач.
