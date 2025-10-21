Астролог назвала три самых дипломатичных знака зодиака
Весы, Раки и Рыбы считаются самыми дипломатичными знаками зодиака. Сильной стороной Весов является их умение договариваться. Они чувствуют, где можно уступить, а где стоит настоять на своём, при этом стараются, чтобы никто не остался в проигрыше.
Весы избегают конфронтации и используют аргументы, логику и обаяние для убеждения, рассказала астролог Ирина Шалева изданию «Москва 24».
Что касается Раков, то их сила заключается в умении чувствовать настроение окружающих. Благодаря этому они мастерски подбирают нужные слова, снимают напряжение и создают атмосферу комфорта. Шалева отметила, что Раки не решают конфликты, а предотвращают их.
Рыбы же считаются мастерами мягкой дипломатии. Их интуиция и эмпатия позволяют им считывать мысли других людей. Рыбы тонко чувствуют настроение собеседника и умеют подстраиваться под него, не теряя при этом своей индивидуальности. Шалева подчеркнула, что у представителей этого знака есть уникальный талант убеждать без давления: они не спорят и не доказывают свою точку зрения, а общаются так, что собеседник сам приходит к нужному выводу.
