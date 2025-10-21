Астролог назвала три самых дипломатичных знака зодиака

21 октября 2025, 09:28

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Весы, Раки и Рыбы считаются самыми дипломатичными знаками зодиака. Сильной стороной Весов является их умение договариваться. Они чувствуют, где можно уступить, а где стоит настоять на своём, при этом стараются, чтобы никто не остался в проигрыше.