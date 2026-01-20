«Не просто деликатес»: Диетолог назвал неочевидную пользу сыра с плесенью

20 января 2026, 14:16

Диетолог Бобровский: в сыре с плесенью есть витамины, важные для костей и зубов

Фото: iStock/grafvision

20 января традиционно считается Всемирным днем сыра. Голубой сыр или камамбер — для многих это пикантный деликатес. Но что скрывается за благородной плесенью?





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что содержащиеся в сыре с плесенью витамины, минералы и уникальные свойства делают его не только вкусным, но и полезным для здоровья.





«Главная ценность такого сыра — в особой плесени, которая является пробиотиком. Она способствует здоровью кишечной микрофлоры. Также сыр с плесенью богат кальцием, фосфором, — а это микроэлементы, которые важны для костей и роста зубов. В плесени содержится полноценный, легкоусвояемый белок», — сказал он.

«При умеренном потреблении (оптимально — 20-50 граммов в день, 2-4 раза в неделю) голубой сыр может стать частью сбалансированного рациона, работая на благо микрофлоры и обеспечивая организм полезными нутриентами», — посоветовал он.